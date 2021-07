Ab Montag acht weitere Impfcontainer ohne Anmeldung in Wien

Ab Montag kann man sich an acht weiteren Standorten in Wien ohne vorherige Anmeldung impfen lassen. In den neuen Containern werden die Corona-Vakzine von Johnson & Johnson für Personen über 18 Jahren bzw. von Biontech/Pfizer für Zwölf- bis 18-Jährige angeboten. Impfen ohne Anmeldung ist dann an insgesamt elf Standorten sowie bei den "Impfwochen" im Austria Center Vienna möglich. In den nächsten Wochen sollen noch weitere solcher Angebote dazukommen.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Das Angebot wird erweitert