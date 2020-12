Ab Montag heißt es: Bahn frei auf Loipen und Pisten

Ab Montag gibt es für Freizeitsportler auch auf Loipen und den derzeit nicht betriebenen Skipisten grünes Licht zur Benutzung. Gleiches gilt etwa für Rodeln und Eislaufen. Die Klarstellung, die aus dem Tourismus und vom Alpenverein verlangt worden war, wurde mit dem Beschluss der Verordnung des Gesundheitsministers im Hauptausschuss des Nationalrates am Freitag getroffen.

Der Präsident des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV), Andreas Ermacora, war am Freitag zufrieden. Denn am Vortag hatte er über die Tiroler Landesregierung erfahren, dass die Bundesregierung die vom ÖAV geforderte Klarstellung zum Thema Freizeitsport im Freien vornimmt. Im Hauptausschuss des Nationalrats wurden am Freitag neuesten Covid-Maßnahmen mit den Stimmen der türkis-grünen Koalitionsparteien und der SPÖ beschlossen. In den Verordnungstext wurde folgender Passus aufgenommen: "Das Betretungsverbot für Sportstätten im Freien zur Ausübung von Individualsport entfällt."

Damit ist das Problem gelöst, ...