Ab Montag keine Testpflicht mehr bei Ausreise aus Braunau

Nachdem die Sieben-Tages-Inzidenz weiter gesunken ist, endet die seit Montag geltende Ausreise-Testpflicht aus dem Bezirk Braunau in Oberösterreich wie geplant am Sonntag, dem 11. April. Das teilte LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) am Freitag mit. Die aufgestockten Testkapazitäten und Schwerpunktkontrollen der Polizei zu den allgemein geltenden Corona-Regeln sollen aber beibehalten werden.

SN/APA/DANIEL SCHARINGER/DANIEL SCH Eine Woche lang brauchte man einen Test zur Ausreise aus dem Bezirk