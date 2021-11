Ab morgen Auffrischungsimpfungen für alle Wiener möglich

Ab dem morgigen Dienstag (2. November) kann sich jeder in Wien eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus holen. Das kündigte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in einer Aussendung an. "Ab morgen können sich alle in Wien nach sechs Monaten die dritte Impfung abholen", wurde Ludwig zitiert. Demnach wurden in der Bundeshauptstadt seit Anfang September mehr als 50.000 Auffrischungsimpfungen verabreicht, etwa in Pflegeheimen und Pensionistenwohnhäusern.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Szekeres: Corona-Impfung auffrischen!