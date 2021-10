Ab sofort herrscht wieder "Normalzeit" alias Winterzeit

In der Nacht auf Sonntag hat die Winterzeit (MEZ) begonnen. Auch in Österreich wurden pünktlich um 3.00 Uhr die Uhren auf 2.00 Uhr zurückgestellt, die Nacht war um 60 Minuten länger. Auf Normalzeit wird immer am letzten Oktoberwochenende gewechselt. Wie es mit der Zeitumstellung in der EU weitergeht, das ist weiter unklar. In der gesamten EU wurde an der Uhr gedreht - und am letzten Sonntag im März wird wieder zurückgedreht.

SN/APA/dpa/Christoph Soeder Es ist wieder Winterzeit