Abbiegen bei Rot bei 170 Wiener Ampeln für Radler

Radfahrerinnen und Radfahrer können in Wien künftig bei 170 roten Ampel rechts abbiegen. Die Stadt rollte das legale Rechts-Abbiegen weiter großflächig aus, wie es am Sonntag in einer Aussendung hieß. Die betroffenen Ampeln sind bereits beschildert. Die von Magistrat sowie Bevölkerung und Bezirken vorgeschlagenen Örtlichkeiten wurden im Vorfeld eingehend geprüft.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/FOTOKERSCHI.AT / Kreuzungen bereits beschildert