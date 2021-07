Abenteurer ohne Rettungswesten aus Hochwasser gerettet

Abenteuerlust brachte ein Großaufgebot an Blaulichtorganisationen an der Donau in Gefahr. Die Polizei wird dem leichtsinnigen Betreuer eines Feriencamps den Einsatz in Rechnung stellen.

SN/feuerwehr bruck an der leitha Trotz Hochwasser und Treibgut waren die Abenteurer ohne Rettungswesten unterwegs.