Eine seit Sonntagabend abgängig gewesene 61-jährige Frau aus Nußdorf-Debant (Bezirk Lienz) in Osttirol ist am frühen Montagabend tot aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Einheimische gegen 17.50 Uhr leblos nahe eines Wanderweges in Nußdorf-Debant gefunden. Es wurden keine Hinweise auf Fremdverschulden festgestellt.

Die Frau war am Sonntag gegen 19.30 Uhr von zu Hause aus zu einem Besuch bei Bekannten aufgebrochen, ist dort aber nie angekommen. (APA)