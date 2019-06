Abgängiger in Tirol tot unter Hochspannungsleitung entdeckt

Jener 16-jährige Wanderer, der bereits am Samstag in Osttirol als vermisst gemeldet wurde, ist laut Polizei in der Nacht auf Montag im Gemeindegebiet von Lienz unterhalb einer Hochspannungsleitung tot aufgefunden worden. Wie die Polizei Montagfrüh berichtete, dürfte der Jugendliche einen Hochspannungsmast bestiegen und dabei durch einen Stromschlag getötet worden sein.

