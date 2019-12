Abgängiger Jugendlicher in Tirol tot aufgefunden

Zu einem tragischen Fund ist es am Sonntagabend in Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) in Tirol gekommen. Ein 16-jähriger Jugendlicher, der zuvor als vermisst gemeldet worden war, konnte nur noch tot aus einem Bachbett geborgen werden. Laut Polizei waren mehr als 100 Einsatzkräfte im Sucheinsatz, die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst Gegenstand weiterer Ermittlungen.

SN/APA/LUKAS HUTER Nach dem Jugendlichen wurde intensiv gefahndet