Abgenommene Tiger-Babys derzeit im Tiergarten Schönbrunn

Zwei Tiger-Babys, die vor einer Woche in einer Privatwohnung in Hainburg entdeckt worden waren, sind vorübergehend im Tiergarten Schönbrunn untergekommen. Tierpfleger und Tierärzte kümmern sich hinter den Kulissen um die nur wenige Tage alten Jungtiere, verriet der Zoo am Freitag.

SN/APA/DANIEL ZUPANC Die Augen der Jungtiere sind noch geschlossen