Abgeordneten-Immunität soll Mittäter nicht mehr schützen

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hat am Samstag eine leichte Verschärfung der Immunitätsregeln angekündigt. Konkret soll die parlamentarische Immunität künftig nur noch die Abgeordneten selbst schützen, nicht aber weitere Tatbeteiligte. Gesetzesänderungen soll es dafür nicht geben. Vielmehr will Zadic den "Immunitätserlass" ändern, der die Umsetzung in der Praxis regelt. Das Parlament habe sie schon über die neue Rechtsansicht informiert, so Zadic in einer Aussendung.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Justizministerin Zadic hat Parlament über neue Reglen informiert