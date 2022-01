Abgeschobene Schülerin ist zurück: "Ich genieße jede Sekunde in Österreich"

Vor einem Jahr wurde Tina (13) nach Georgien abgeschoben. Nach elf Monaten ist sie dorthin zurückgekehrt, wo sie aufgewachsen ist und ihre Freunde leben. Vorerst für 90 Tage.

In den frühen Morgenstunden des 28. Jänner 2021 löste die Polizei eine Kundgebung in Wien-Simmering auf. 160 Schüler hatten gegen die Abschiebung der damals zwölfjährigen Tina protestiert. Gemeinsam mit Mutter und fünfjähriger Schwester saß die Gymnasiastin kurz darauf in einem Flieger nach Georgien, ihrer Heimat. Oder besser: ihrer vermeintlichen Heimat. Dazu später mehr.

Knapp ein Jahr danach ist Tina "einfach nur glücklich". Sie genieße "jede Sekunde", sagt die mittlerweile 13-Jährige in einem Telefonat mit den SN. Denn sie ...