Abgestürzter Arbeiter in Graz mit Baustellenkran gerettet

Die Grazer Berufsfeuerwehr hat am Montagnachmittag einen Patienten mit einem Baustellenkran gerettet: Der Mann war gegen 16.00 Uhr bei Arbeiten am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in der Marschallgasse abgestürzt und hatte sich schwer verletzt, hieß es in einer Aussendung der Berufsfeuerwehr.

SN/APA/UNBEKANNT Der Arbeiter konnte mit dem Kran gerettet werden