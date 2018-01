Abschiebung einer Flüchtlingsfamilie

Am Samstag verlor sich die Spur einer sechsköpfigen Familie. Zwei Tage später war klar: Die Abschiebung ist wohl unabwendbar.

Der Vater soll gut Deutsch sprechen und Aussicht auf einen Job haben. Die vier Kinder gelten als fleißige Schülerinnen und Schüler. Seit mehr als sechs Jahren lebt die tschetschenische Familie Tikaev in Österreich. Ihr Umfeld beschreibt sie als sehr gut integriert. Warum sie aus ihrer Heimat geflüchtet war? Ein naher Verwandter soll in Tschetschenien mit dem Regime in Konflikt geraten sein. Anfang des Jahres dann der Schock für die Tikaevs: Sie sollen abgeschoben werden. Am vergangenen Samstag verlor sich ihre Spur.