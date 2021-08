Abschiebungen nach Afghanistan für Van der Bellen falsch

Bundespräsident Van der Bellen sieht Abschiebungen nach Afghanistan aufgrund der aktuellen politischen Entwicklungen "fehl am Platz". Eine solche Vorgehensweise stehe im Widerspruch zur in der Österreichischen Verfassung verankerten Europäischen Menschenrechtskonvention, befand das Staatsoberhaupt am Dienstag in sozialen Medien. Österreich wie die Europäische Union müssten jene unterstützen, die jetzt bedroht seien, und diesen Menschen gegebenenfalls Schutz gewähren.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Van der Bellen ist gegen Abschiebungen nach Afghanistan.