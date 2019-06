Abschied vom Haus mit Garten? Wie wir in Zukunft wohnen werden.

Unsere Ressourcen werden knapper, das Wohnen immer teurer. Nicht nur in Salzburg wird das eigene Haus mit Garten für immer mehr Menschen unerschwinglich. Wie geht es weiter? Die Zukunftsforscherin Oona Horx-Strathern spricht von vertikalen Dörfern, Lebensabschnitts-Behausungen und "Wohnmaschinen".

Jeden Tag eineinhalb Fußballfelder. Oder 15.000 Quadratmeter. So viel Grund und Boden wird in Salzburg verbaut, jeden Tag. Kein Wunder, denn jeder von uns will auf immer mehr Fläche wohnen: Pro Person sind es heute schon rund 44 Quadratmeter, das ...