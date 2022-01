Abschussbescheide für Wölfe: Österreich droht EU-Verfahren

Die beiden Abschussbescheide für Wölfe in Salzburg und Tirol haben die EU-Kommission auf den Plan gerufen. Österreich muss nun viele Fragen beantworten. Die Zeit drängt.

Die EU zeigt reges Interesse an den Abschussbescheiden für Wölfe in Salzburg und Tirol. Auf eine anonyme Anzeige hat die Kommission nun reagiert und will von Österreich wissen, ob für den Schutz der Schafe wirklich alle Möglichkeiten ausgereizt wurden - darunter Herdenschutz inklusive Behirtung, Elektrozäune, Nachtpferche sowie Hirtenhunde.

In dem Brief, der eine Einleitung eines Pilotverfahrens ist, sind 13 Fragen formuliert, für deren Beantwortung zehn Wochen Zeit ist. Verstreicht diese Frist oder sind die Antworten unzureichend, droht Österreich ...