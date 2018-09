Abzugsfinger sitzt nicht locker

Warnschüsse bei der Verfolgung eines Autodiebes werfen die Frage auf: Wann dürfen Polizisten von ihrer Dienstwaffe Gebrauch machen? Heuer wurde drei Mal auf Menschen geschossen.

Polizisten observieren einen mutmaßlichen Autodieb, der in einem hochpreisigen Mercedes am Steuer sitzt. Als er sich im Straßenverkehr rücksichtslos zu verhalten beginnt, geben sich die Beamten zu erkennen und verfolgen mit Blaulicht den Mann, der aufs Gas steigt. Er flüchtet mit hohem Tempo, ignoriert auch das Rotlicht von Verkehrsampeln. So geschehen Donnerstagabend in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling).