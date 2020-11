Acht Freunde des Attentäters von Wien sind vorbestraft

Nach dem Terroranschlag in Wien räumen die Bewährungshilfe und der Verein Derad ein, dass ihre Zusammenarbeit nicht perfekt klappt.

Die Sicherheitsbehörden gaben am Donnerstag Einblicke in das Umfeld des Attentäters, der Montagabend in der Wiener Innenstadt vier Menschen erschossen hatte. Mehr als 20 Personen waren verletzt worden, rund die Hälfte davon durch Splitter sowie während der Flucht. Der schwer bewaffnete Angreifer, ein Österreicher (20) mit nordmazedonischer Doppelstaatsbürgerschaft, war von der Polizei nach wenigen Minuten erschossen worden. "Die Strategie, Täter möglichst unmittelbar zu bekämpfen, wurde von unseren Beamten mustergültig eingehalten. Das hat weitere Opfer verhindert", sagte der Generaldirektor für die ...