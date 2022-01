Acht Millionen Impfdosen lagern in Österreich

Insgesamt wurden 55 Millionen Dosen gekauft, 26 Millionen wurden bereits geliefert. Am Impfstoff wird die Impfpflicht jedenfalls nicht scheitern.

Am Impfstoff wird die Impfpflicht nicht scheitern. Auch wenn sich voraussichtlich mit 1. Februar eineinhalb Millionen Menschen immunisieren lassen müssen und bei 800.000 Geimpften der Grüne Pass abläuft (Stand vergangene Woche), ist genug Impfstoff vorhanden. Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass derzeit in den Lagern des Pharmagroßhandels etwa 8,2 Millionen Impfdosen liegen. Dazu kommt noch der Impfstoff, der in den Kühlschränken der jeweiligen Impfstellen vorrätig ist.

Insgesamt hat Österreich Verträge über die Lieferung von 55 Millionen Impfdosen abgeschlossen, 26 ...