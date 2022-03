Acht und sechs Jahre Haft nach Raub mit Flasche als Waffe

Weil sie einen Mann beim Ausgehen in Klagenfurt mit einer Bierflasche niedergeschlagen und ausgeraubt haben sollen, sind am Donnerstag zwei Männer, 28 und 21 Jahre alt, am Landesgericht Klagenfurt zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Der ältere Angeklagte fasste acht, der jüngere sechs Jahre aus. Nach dem - nicht rechtskräftigen - Urteilsspruch kam es zum Eklat: Ein Zuhörer bedrohte den Zweitangeklagten, woraufhin die Polizei gerufen wurde.

SN/APA/dpa/Silas Stein Mit einer Bierflasche wurde die Tat laut Anklage ausgeführt