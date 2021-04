Achter Frauenmord: "Gewalt nimmt zu"

In Neulengbach (NÖ) soll ein Mann (65) seine Lebensgefährtin (64) erschlagen haben. Es ist das achte weibliche Mordopfer im Jahr 2021.

Die Tatwaffen: ein Maurerfäustel und ein Messer. Der Tatverdächtige: ein 65-jähriger Mann. Das Opfer: seine 64-jährige Lebensgefährtin. Schon wieder. Denn die Frau, die am Donnerstag tot in einer Wohnung in Neulengbach bei Wien gefunden wurde, ist das bereits achte weibliche Mordopfer heuer in Österreich. Der mutmaßliche Täter dürfte sich nach der Tat selbst schwere Verletzungen zugefügt haben. Bei seiner Verhaftung habe er gestanden, die 64-Jährige getötet zu haben. Ein Motiv nannte er bis dato nicht. "Wir konnten ihn noch nicht ...