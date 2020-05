Ein achtjähriger Bub auf einem Fahrrad ist am Samstagabend bei einem Unfall in Tirol schwer verletzt worden. Das Kind wurde nach Polizeiangaben in Radfeld (Bez. Kufstein) von einem Pkw erfasst und auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite geschleudert.

Der Bub war mit seinem Rad aus der Hausausfahrt herausgefahren. Ein 27-jähriger Einheimischer, der mit seinem Pkw vorbeifuhr, konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen. Der Achtjährige wurde vom Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: APA