Achtjähriges Mädchen bei Skiunfall in Tirol schwer verletzt

Ein im Tiroler Unterland wohnendes achtjähriges rumänisches Mädchen hat sich am Samstag bei einem Unfall im Skigebiet Ski-Juwel in Reith im Alpbachtal im Bezirk Kufstein schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, war das Mädchen mit einem elfjährigen Buben kollidiert. Die Achtjährige musste mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.

SN/APA (AKTIVNEWS.AT)/UNBEKANNT Der Rettungshubschrauber war im Einsatz