Ältere Dame bei Wohnungsbrand in Wien gestorben

Eine Frau ist am Mittwochnachmittag bei einem Zimmerbrand in der Kandlgasse in Wien-Neubau ums Leben gekommen. Wie die Berufsfeuerwehr am Donnerstag berichtete, war eine Passantin auf durch ein geschlossenes Fenster der Altbauwohnung dringenden Rauch aufmerksam geworden. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, weil in den Räumlichkeiten zahlreiche Gegenstände gelagert gewesen waren. Für die ältere Dame kam jede Hilfe zu spät.

SN/APA/STADT WIEN/FEUERWEHR/STADT W Schwierige Löscharbeiten