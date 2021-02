Ältere Menschen sind mit dem Partner zufriedener als Junge

Der Valentinstag steht vor der Türe. Gerade in Coronazeiten, in denen manche Paare mehr Zeit als sonst in enger oder gar beengter Zweisamkeit verbringen, liegen die Nerven oft blank. ImmoScout24 hat nun eine Umfrage gemacht, was die Störfaktoren im Zusammenleben sind. Acht von zehn Österreichern haben am Partner immer etwas auszusetzen. Frauen sind tendenziell unzufriedener mit den Angewohnheiten der Männer. Insgesamt steigt die Zufriedenheit am Partner mit dem Alter.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Wegräumen ist das Konfliktthema im Zusammenlegen mit dem Partner