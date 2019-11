Ältere wohnen lieber alleine als bei den Kindern

"My Home ist my Castle" - das gilt auch für die Österreicherinnen und Österreicher, wenn sie alt werden. Fast die Hälfte von ihnen will in den eigenen vier Wänden bleiben, auch wenn sie nicht mehr so fit sind, so das Ergebnis einer Umfrage des Maklers Remax unter 500 Personen. Nur sieben Prozent wollen bei ihren Kindern oder Enkeln wohnen, bei den über 50-Jährigen sind es lediglich zwei Prozent.

SN/APA (Symbolbild)/BARBARA GINDL Auch fürs Alter wünscht man sich weitgehende Unabhängigkeit