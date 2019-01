Älteres Paar bei Brand in Wiener Wohnung eingeschlossen

Bei einem Wohnungsbrand in Wien-Favoriten ist in der Nacht auf Donnerstag ein Ehepaar vom Feuer eingeschlossen worden. Der 82-Jährige und seine Frau retteten sich an ein Fenster. Die Feuerwehr brachte den Mann über die Drehleiter in Sicherheit, die 79-Jährige war dazu körperlich nicht in der Lage und musste auf Hilfe von innen warten. Beide kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Spital.

SN/APA (MA 68 LICHTBILDSTELLE)/UNBE Die Frau musste auf Hilfe von innen warten