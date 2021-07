Ältester Bewohner des Tiergarten Schönbrunn gestorben

Der älteste Bewohner des Tiergarten Schönbrunns ist nicht mehr. Am Sonntag ist die Seychellen Riesenschildkröte Schurli gestorben. "Schurli lebte bereits seit 1953 bei uns. Viele Tiergartenbesucher kannten ihn quasi ewig. Sein Alter ist nicht genau bekannt, aber 130 Jahre hatte er wohl schon auf dem Panzer", berichtete Zoologe Anton Weissenbacher in einer Aussendung am Dienstag. Generationen von Tierpflegern haben Schurli in den 68 Jahren betreut.

SN/APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/DANIEL Schurli wurde rund 130 Jahre alt