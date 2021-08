Ärzte für Wiedereinführung der telefonischen Krankschreibung

Die Ärztekammer fordert eine rasche Wiedereinführung der telefonischen Krankschreibung. Vizepräsident Johannes Steinhart begründete die Forderung am Montag in einer Aussendung damit, dass mit der vierten Welle der Corona-Pandemie auch die Infektionsgefahr in den Ordinationen wieder steige.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Ärztekammer-Vize Steinhart für telefonische Krankschreibung