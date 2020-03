Ärzte werden dringend gesucht - Hilfsaufrufe, aber kein Zwang

In den Krankenhäusern wird das Gesundheitspersonal knapp, im niedergelassenen Bereichen hingegen sperren Ordinationen oder überlegen Kurzarbeit. Die Notfallmediziner schlagen Alarm.

In so gut wie allen Bundesländern fallen in den Spitälern und Gesundheitsämtern Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegerinnen und Pfleger wegen einer Coronainfektionen aus - oder weil sie unter Quarantäne gestellt wurden, da sie mit infizierten Kollegen Kontakt hatten. In einer Reihe von Spitälern sind bereits ganze Abteilungen gesperrt.

Damit wird es in den Spitälern personell immer knapper, während im niedergelassenen Bereich Wahlarzt-Ordinationen schließen oder die Schließung überlegen und generell bei der Standesvertretung immer mehr Anfragen bezüglich der neuen Corona-Kurzarbeit eintreffen. Gleichzeitig werden gerade auf Hochdruck die gesetzlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass sich Ärzte im Ruhestand in den Einsatz stellen können - eine vielleicht gar nicht so gute Idee, zumal Ärzte bis 70 arbeiten können und pensionierte Mediziner damit selbst zur Risikogruppe zählen.

Das wirft die Frage auf: Könnten derzeit unterbeschäftigte (Wahl-) Ärzte dazu verpflichtet werden, sich in den Dienst zu stellen, um dort zu helfen, wo es knapp wird? Nein, heißt es bei der Österreichischen Ärztekammer (ÖAK). Wahlärzte könnten als Selbstständige zu nichts verpflichtet werden. Kassenärzte seien verpflichtet, ihre Ordinationen offen zu halten, sofern sie nicht in die Risikogruppe fallen. Freilich hätten Ärztinnen und Ärzte grundsätzlich eine "moralische und berufsethische Verpflichtung", deshalb etwa auch der Aufruf der Wiener Ärztekammer an alle Mitglieder, sich bei freien Kapazitäten beim Ärztefunkdienst zur Mitarbeit zu melden.

Nicht einmal das Epidemiegesetz sieht eine "Zwangsverpflichtung" von Ärztinnen und Ärzten vor, so die ÖAK. Es können im Fall des Falles aber Epidemieärzte bestellt werden, falls "bei Auftreten einer anzeigepflichtigen Krankheit die in den betroffenen Gebieten zur Verfügung stehenden Ärzte ... nicht ausreichen", wie es im Gesetz heißt.

Bestätigt wird in der ÖAK, dass sich immer mehr niedergelassene Ärzte nach Kurzarbeit in ihren Ordinationen erkundigen. "Ja, das ist Thema." Die Anfragen kämen insbesondere von Fachärzten, die derzeit "massive Frequenzeinbrüche verzeichnen", unabhängig davon, ob Vertrags- oder Wahlarzt. Meist gehe es darum, Ordinationshilfen in Kurzarbeit zu schicken.

In den Bundesländern wird mit recht unterschiedlichen Methoden versucht, die Coronakrise medizinisch zu bewältigen, ohne die Spitäler zu überlasten. In der Steiermark etwa werden ab sofort mobile Ärzteteams unterwegs sein, um Infizierte in Heimisolation medizinisch zu betreuen.

Indessen rufen die Notfallmediziner um Hilfe, da sie die notärztliche Versorgung außerhalb der Spitäler bedroht sehen. Notärzte sollten ab sofort ausschließlich bei "vermuteten lebensbedrohenden Notfällen" gerufen werden, so der eindringliche Appell der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin. Dies sei die effektivste Maßnahme, um drohenden Engpässen möglichst lang entgegenzuwirken. Notärzte seien trotz Schutzausrüstung besonders exponiert, weshalb eine "größere Anzahl von Ausfällen" zu erwarten sei. Und weil viele von ihnen Anästhesisten sind, die nun auch zunehmend in Intensivstationen benötigt werden, könnte es rasch eng werden, wenn nicht andere Ärzte einspringen.

Bereits am Mittwoch hatte Bildungsminister Heinz Faßmann an die 500 nun de facto arbeitslosen Schulärzte an den Bundesschulen (AHS, BMHS) appelliert, in anderen Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen mitzuhelfen. Für diese Zeit könnten sie Sonderurlaub beantragen, ihr Gehalt werde weiter vom Bildungsministerium bezahlt.

Im Parlament wird am Freitag ein zweites großes Coronakrisenpaket beschlossen, das auch die ärztliche Versorgung sicherstellen soll. Gesetzlich abgesichert wird unter anderem, dass für die Bekämpfung der Krise künftig - wie erwähnt - pensionierte Mediziner herangezogen werden können, ferner ausländische Ärzte und Turnusärzte, auch wenn sie noch nicht alle Erfordernisse für die Berufsausübung vorweisen können.