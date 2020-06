Ärztekammer-Aufruf an Covid-19-Genesene zur Plasmaspende

Wiedergenesene Covid-19-Patienten werden dringend für die Spende von Blutplasma gesucht. Die darin enthaltenen Antikörper können an Erkrankte übertragen werden und so schwere Verläufe abmildern. Wir appellieren an alle, die die Krankheit durchgemacht haben: "Bitte spenden sie ihr Plasma", sagte Thomas Szekeres, Präsident der Ärztekammer (ÖÄK) am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien.

SN/APA (dpa/Archiv)/Bernd Wüstneck Plasmaspenden können im Fall Leben retten