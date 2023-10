Ärztekammer klagt über Ausbildungsmängel

Im Ausbildungssystem für Österreichs Ärztinnen und Ärzte fehlt die Zeit, die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben kommt zu kurz. Auf diesen Teilaspekt der bereits im September präsentierten Evaluierungsstudie hat am Donnerstag in einer Pressekonferenz die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) hingewiesen. Vizepräsident Harald Mayer und der Wiener Kammervize Stefan Ferenci appellierten an die Politik, diese Alarmrufe trotz der kammerinternen Streitigkeiten ernst zu nehmen.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HANS KLAUS TECHT Zu wenig Zeit für die Ausbildung, klagen die Ärzte