Ärztekammer gegen "Versklavung" durch Bindung an Spitäler

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) sorgt mit seinem Vorstoß, Mediziner nach ihrer Ausbildung in öffentlichen Wiener Spitälern für mehrere Jahre zu binden, für heftige Kritik seitens der Berufsgruppenvertreter. Der Ärztekammer-Vizepräsident und Bundeskurienobmann der angestellten Ärzte Harald Mayer zeigte sich am Sonntag in einer Aussendung "entsetzt" über den Vorstoß, den er mit einer "Versklavung" gleichsetzte.

SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Die Ärztekammer kritisiert Idee, Wiener Spitalsärzte zu binden.