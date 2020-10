Ärztekammer-Kritik an Antigentests bei Hausärzten

Die Österreichische Ärztekammer (ÖAK) hat am Donnerstag Kritik an den Antigen-Schnelltests bei niedergelassenen Ärzten geäußert. Zwar werde die Möglichkeit der Testungen auf freiwilliger Basis weiterhin begrüßt, allerdings würden "halbgare Lösungen" Patienten verunsichern, außerdem gehen Ordinationen in Anfragen unter, hieß es. Auch sei die Verordnung ohne Einvernehmen mit der Ärztekammer erlassen worden, kritisierte diese.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ ÖAK-Vize Steinhart bemängelt die fehlenden Tests