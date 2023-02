Ärztekammer-Kurie tagt zu Untreue-Vorwürfen

In der Causa um die mutmaßlichen Missstände in einer ausgelagerten Tochtergesellschaft der Kurie Niedergelassene Ärzte der Wiener Ärztekammer findet heute, Montagabend, eine außerordentliche Kuriensitzung statt. Der mit Vorwürfen konfrontierte Kammer-Präsident und frühere Kurienchef Johannes Steinhart wird nicht dabei sein, denn er befindet sich noch für einige Tage in Spitalsbehandlung. Beschlossen werden könnte ein Untersuchungsausschuss.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Steinhart fehlt wegen Spitalsaufenthalts