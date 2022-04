Ärztekammer vehement gegen Abschaffung von Wahlärzten

Die Ärztekammer ist strikt gegen die Abschaffung des Wahlarztsystems. Einen entsprechenden Vorstoß des Vizeobmannes der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Andreas Huss, wies ÖÄK-Präsident Thomas Szekeres am Donnerstag vehement zurück. Der starke Trend zum Wahlarzt zeige, dass es im Kassenbereich Probleme gebe. Die ÖGK solle also endlich die Situation der Kassenärzte verbessern anstatt "zu versuchen, einen Keil in die Ärzteschaft zu treiben", meinte er.

Neuerliche Diskussion über Probleme bei den Kassenärzten