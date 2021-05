Ärztekammer warnt vor Übertragung der Ausbildung an Länder

Die Ärztekammer sieht die Qualität der Ausbildung der jungen Mediziner in Gefahr. Grund dafür seien Pläne, die Qualitätssicherung und die Ausbildungsverantwortung von der Ärztekammer an die Länder zu übertragen, kritisierten Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres und seine Stellvertreter Herwig Lindner, Johannes Steinhart und Harald Mayer am Mittwoch. Als Konsequenz aus der Pandemie forderten sie, die Koppelung der Gesundheitsausgaben an das Wirtschaftswachstum aufzuheben.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Waltraud Gru Ärztekammer gegen Verlagerung der Ausbildung zu Ländern