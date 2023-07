Die Österreichische Ärztekammer fordert eine Einbindung in die Gesundheitsreform. Die Ärztekammer werde als Verhinderer und Blockierer dargestellt, aber "wir sind alles andere als Fortschrittsverweigerer", sagte der geschäftsführende Ärztekammer-Vizepräsident Harald Schlögel am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. Im Bereich Digitalisierung seien dringende Maßnahmen nötig, in deren Gestaltung die Ärztekammer einbezogen werden will.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Ärztekammer will bei Digitalisierung eingebunden werden