Die Österreichische Ärztekammer will Maskenpflicht für Ärzte und Pflegepersonal. Dass sie aktuell nur in Supermärkten und öffentlichen Verkehrsmitteln gelte, sei unverständlich, hieß es am Dienstag. Ärztinnen und Ärzte sowie das Pflegepersonal seien besonders gefährdet. Sie stünden "in der ersten Reihe" und hätten täglich mit kranken Patienten zu tun.

Verwunderung über bisher nicht erfolgte verbindliche Regelung