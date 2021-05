Ärztin impfte mit Spritze mehrfach

Verdacht der schweren Körperverletzung bei Covid-Impfung in Betrieb.

Ein völliges Blackout dürfte eine Ärztin gehabt haben, die am Mittwoch insgesamt 59 Bedienstete von voestalpine Böhler Bleche in Mürzzuschlag mit Biontech/Pfizer gegen Covid impfte. Die Medizinerin verwendete für mehrere Personen dieselbe Nadel und Spritze und riskierte damit, dass sich die Impfwilligen mit Hepatitis oder dem HI-Virus infizieren. Später befragt, konnte die Mittvierzigerin nicht mehr sagen, wie vielen Impfwilligen sie verunreinigte Nadeln injiziert hatte. Jedenfalls wurden in den in der Impfstraße bereitgestellten Entsorgungsbehältnissen insgesamt nur 29 gebrauchte Spritzen sowie acht ...