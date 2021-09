Afghanische Botschafterin will kein Asyl in Österreich

Die afghanische Botschafterin Manizha Bakhtari will nicht als Flüchtling in Österreich leben. "Ich werde kein Asyl beantragen", sagte Bakhtari am Dienstagabend in der "ZiB2" des ORF. Zunächst wolle sie ihre Arbeit als Botschafterin weitermachen, und für die Zeit danach habe sie schon "ein paar Pläne". Der Asylstatus in Österreich gehöre nicht dazu, obwohl sie Österreich "liebe". "Ich werde vielleicht als Touristin zurückkommen."

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Afghanische Botschafterin sieht sich als Volksvertreterin