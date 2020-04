AGES: Ischgl-Kellnerin am 8. März positiv getestet

Nach dem Zahlen-Chaos vom Vortag hat sich die AGES am Freitag um weitere Aufklärung in der Ischgl-Causa bemüht. Bei jener einheimischen Kellnerin aus dem Wintersportort, die als erster gesicherter Corona-Fall in Tirol gilt, wurde demnach ein Beginn der Erkrankung am 8. Februar ermittelt. Ihr positiver Test erfolgte am 8. März.

SN/APA/JAKOB GRUBER Weitere Aufklärung in der Ischgl-Causa