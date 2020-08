Aggressiver Musiktherapeut drohte Polizisten mit Klobürste

Mit einem bipolaren Musiktherapeuten hat sich am Montag ein Schöffensenat am Landesgericht befasst. Der Mann war im April festgenommen worden, nachdem er in einem Wohnhaus in Wien-Leopoldstadt an einigen Türen geläutet und sich unter Vorweis eines gefälschten Ausweises als Polizist ausgegeben hatte. Auf einer Polizeiinspektion bedrohte er anschließend Beamte mit einer Klobürste und einem Besen.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Bizarrer Prozess am Landesgericht Wien