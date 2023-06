Airpower kehrt 2024 wieder zum zweijährigen Rhythmus zurück

Die Airpower wird laut einer Aussendung des Verteidigungsministeriums wieder am 6. und 7. September 2024 am Fliegerhorst Hinterstoisser im obersteirischen Zeltweg stattfinden. Gemeinsam mit dem Land Steiermark und Red Bull will das österreichische Bundesheer wieder eine militärische Leistungsschau präsentieren und sowohl österreichischen wie internationale militärische Kunstflugstaffeln sowie die Flying Bulls in die Auslage stellen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.

