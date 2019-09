Airpower19 startet im obersteirischen Zeltweg

Die zweitägige Flugshow Airpower19 des Heeres zusammen mit Red Bull und Land Steiermark startet am Freitag in Zeltweg. Zu dem Gratis-Event mit etwas verringertem Programm werden an beiden Tagen rund 300.000 Fans erwartet. Über 200 Fluggeräte aus über 20 Nationen mit mehreren Kunstflugstaffeln sorgen für das Programm am Boden und in der Luft. Das Wetter soll weitgehend schön bleiben.

SN/APA/PETER KOLB Allerlei Flugtaugliches gibt es zu bestaunen