Akademikerball mit FPÖ-Volksanwalt Rosenkranz und Lugner

FPÖ-Volksanwalt Walter Rosenkranz hat am Freitagabend am freiheitlichen Akademikerball in der Wiener Hofburg die Eröffnungsrede gehalten. Der ehemalige FPÖ-Kandidat zur Bundespräsidentschaftswahl 2022 erklärte dabei, es sei "nur ein Ball" - aber: "Es ist unser Ball", nämlich der des Dritten Lagers. Der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer brachte einen Überraschungsgast mit - seinen "Freund", Baumeister Richard Lugner.

BILD: SN/APA/CHRISTIAN HABERHAUER/CHRISTI Volksanwalt Walter Rosenkranz bei seiner Rede