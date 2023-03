Aktion "Österreich radelt" geht in die fünfte Runde

Am Montag ist bereits zum fünften Mal die Bewusstseinsbildungskampagne "Österreich radelt" gestartet. "Jede Radfahrt zählt" lautet das Motto zum Sammeln von Radkilometern. Ob in die Arbeit, Schule, Alltagswege oder als Sport - von 20. März bis 30. September können online oder in der App geradelte Kilometer eingetragen werden. Im Vorjahr machten 36.000 Radfahrerinnen und Radfahrer mit und fuhren 29 Millionen Kilometer auf dem Bike.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Umweltministerin Gewessler mit Gesundheitsminister Rauch