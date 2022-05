Aktion scharf gegen E-Scooter

In Linz sollen "Scooter-Sheriffs" dafür sorgen, dass die Roller nicht auf Gehsteigen herumliegen. Und in Wien plant die Polizei Schwerpunktkontrollen wegen vieler Unfälle mit Personenschaden.

Dem Linzer Verkehrsstadtrat Martin Hajart (ÖVP) ist jetzt der Kragen geplatzt: Er will nicht länger akzeptieren, dass abgestellte E-Scooter, die kreuz und quer auf Gehsteigen und am Straßenrand herumliegen, andere Verkehrsteilnehmer behindern. Ab Freitag soll es daher wie in Wien auch in der oberösterreichischen Landeshauptstadt "Scooter-Sheriffs" geben. Diese Ordner werden von den drei in Linz aktiven Verleihfirmen beschäftigt und sollen die E-Scooter täglich einsammeln und zusammenstellen.

"Aber nicht nur die Betreiberfirmen haben eine Bringpflicht. Ich appelliere auch an ...